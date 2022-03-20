Оккупанты создают гуманитарный кризис и используют форму ВСУ – Генштаб

Украинские военные уже двадцать пятые сутки продолжают эффективно противостоять оккупантам

ВСУ дают отпор врагу / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил. Оккупанты создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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"Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Наши защитники продолжают эффективно противостоять оккупантам. Противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ сбиты три российских боевых вертолета", – говорится в сообщении.

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой.

Гуманитарный кризис

Оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

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"Так, прошлые сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовика с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты без причины не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население" , – говорится в сообщении.

При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Замена солдат РФ

Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

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На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Очередная волна мобилизации

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса.

Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам. Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики заполнены телами солдат.

Использование формы ВСУ оккупантами

Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами.

"Однако Силы обороны Украины решительно искореняют военных преступников и наемников с украинской земли!" – добавили в сводке.

Путин выдвинул шесть условий для встречи с Зеленским

В Турции ведут подготовку к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Здесь знают и условия, при которых военный преступник из Москвы согласится поговорить с лидером Украины. Только вот пока вопрос, пойдет ли на эти условия Киев. Их назвал журналистам спикер президента Турции Ибрагим Калын.

Первое, что по словам пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана требует от Зеленского хозяин Кремля – отказ Украины от Крыма и Донбасса.

"В основном обсуждаются шесть тем. Первая – это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "деназификацией". В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано. Два самых сложных вопроса стоят перед нами как пункты 5 и 6. Это вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам", – сказал Ибрагим Калын.

По словам представителя Турции, Зеленский готов начать переговоры без всяких условий. А вот Путин считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты.

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