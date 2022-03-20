Незважаючи на обстріл: Чернігів та Ніжин відновлюють розбиту інфраструктуру

Комунальники та енергетики намагаються відновити пошкодження, що були завдані містам, також працює допомога для населення

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус про ситуацію з містами у регіоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують наносити хаотичні удари по містах, але незважаючи на це, влада прикладає масу зусиль для відновлення звичного ритму життя містян. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Сьогодні багато роботи і в комунальників, і в енергетиків. Усі працюють, усі намагаються відновити по всіх громадах інфраструктуру, де розбито. Там, де ми можемо, продовжимо доставляти ліки та продукти харчування. Доїжджає гуманітарна до багатьох громад", – написав він.

25-й день війни в Україні

20 березня у Маріуполі військові РФ вкотре обстріляли бомбосховище, в якому були люди.

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В Індустріальному районі міста Харкова, за ніч із 19.02 на 20.02 від обстрілу загинули п'ять мирних мешканців. Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив. Окупанти створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

За три тижні війни РФ проти України наші захисники знищили понад десяток високопоставлених командирів окупантів, зокрема не менше шести генералів.

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Також було обстріляно лікарню у Чернігові. У будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище за 10-11 градусів за Цельсієм.