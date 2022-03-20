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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

В Україні сьогодні запрацюють нові гумкоридори: маршрути

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 березня, 10:35
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Для евакуації мирного населення погоджено сім безпечних гуманітарних коридорів
Для українців оголошені нові напрямки евакуації
Для українців оголошені нові напрямки евакуації / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів 20 березня працюватимуть за новими маршрутами. Про це на брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

  • з міста Маріуполь до міста Запоріжжя

Автобуси чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську о 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.

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У Бердянську продовжують дозаправляти приватні автомобілі маріупольців, які рухаються маршрутом. Адреси для дозаправки: вул. Кабельників, 132а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Крім того, організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для мешканців Маріуполя, які доберуться сьогодні до Мангуша.

Київська область

  • із села Бобрик у Бровари

Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка,2. Автобуси для евакуації будуть відправлені із Броварів.

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  • із села Тарасівка у Бровари

Місце зборів – на вулиці Дев'ятого січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені із Броварів.

  • з міста Бородянка до міста Біла Церква

Місце збору – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації буде відправлено з міста Малин.

Харківська область

З міста Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань та Нова Рогань. До населених пунктів планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів та медикаментів).

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25-й день війни в Україні

20 березня у Маріуполі військові РФ вкотре обстріляли бомбосховища в якому були люди.

В Індустріальному районі міста Харкова, за ніч із 19.02 на 20.02 від обстрілу загинули п'ять мирних мешканців. Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив . Окупанти створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

За три тижні війни РФ проти України наші захисники знищили понад десяток високопоставлених командирів окупантів, у тому числі не менше шести генералів.

Також було обстріляно лікарню у Чернігові . У будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище за 10-11 градусів за Цельсієм.

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