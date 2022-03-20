ЗСУ знищили шість генералів Росії. Що відомо про окупантів

Дивізії більшості загиблих окупантів називали в Росії "елітними", але їх знищили українські захисники – деякі генерали РФ брали участь в окупації Криму

Росія за час війни втратила 10 своїх генералів / Фото: Колаж: Сьогодні

За три тижні війни РФ проти України наші захисники знищили понад десять високопоставлених командирів окупантів, у тому числі не менше шести генералів.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Магомед Тушаєв

Генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141 моторизованого полку національної гвардії РФ, який називали "елітним". Підрозділ чеченських бойовиків ЗСУ ліквідували разом із відомим кадировським командиром.

Магомед Тушаєв. Фото із соцмереж

Віталій Герасимов

Генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії. Його ліквідували під Харковом.

Герасимов. Фото ГУР Міноборони

Герасимов брав участь у другій чеченській війні та військовій операції в Сирії. Здобув медаль "За повернення Криму", тобто, окупацію. Також Герасимова неодноразово звинувачували у наданні підтримки збройним формуванням "ДНР" і "ЛНР", що беруть участь у війні на Донбасі.

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Центр "Миротворець" додав Герасимова до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

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Андрій Колесников

Генерал-майор Андрій Колесников - командувач 29-ї армії Східного військового округу. Посаду зайняв у 2021 році, до цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованій у Московській області.

Колесников. Фото: Сухопутні війська України

Андрій Суховецький

Генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу. У 2008 році він брав участь у військових операціях на Північному Кавказі та у Південній Осетії.

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Андрій Суховецький. Фото: Вікіпедія

2014-го був командиром 217-го гвардійського парашутно-десантного полку. У його складі брав участь в окупації Криму, за що одержав медаль "За повернення Криму".

Олег Мітяєв

Олег Мітяєв, командир 150-ї мотострілецької дивізії, яка презентується в Росії як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, що була сформована 1943 року та брала участь у штурмі Рейхстагу.

Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як "головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні". Проте вже у перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем.

Мітяєв. Фото: полк "Азов"

Радник голови ВП Олексій Арестович розповів, що Мітяєв ставився до мирних українців дуже жорстоко. Швидше за все, генерал опинився на першій лінії фронту, бо намагався показати своїм прикладом, як треба воювати.

"Бо його солдати відмовлялися вступати в бій. Зазвичай генерал виявляється вбитим у ближньому бою, тільки якщо він прибув особисто керувати на місці", – сказав Арестович.

Андрій Мордвічов

Генерал-лейтенант Андрій Мордвічов – командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ, ліквідований 18 березня.

Тоді ЗСУ вдарили по зайнятому окупантами аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області та знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ разом із командиром.

Мордвічев. Фото із соцмереж

8-ма армія відповідала за ОРДЛО – створення та постачання збройних сил так званих "ЛДНР".