У медзакладі вибиті вікна, люди лежать при температурі 10-11 градусів

Ворог продовжує нищити українські міста/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли лікарню в Чернігові. У будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище 10-11 градусів за Цельсієм.

Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

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"У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуваннями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста", — сказав Атрошенко.

За його словами, жодного гуманітарного коридору не було надано. Опорна лікарня №2 зазнала бомбардування, прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10 градусів.

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