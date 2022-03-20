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Окупанти обстріляли лікарню в Чернігові

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20 березня, 02:34
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У медзакладі вибиті вікна, люди лежать при температурі 10-11 градусів
Ворог продовжує нищити українські міста/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ворог продовжує нищити українські міста/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли лікарню в Чернігові. У будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище 10-11 градусів за Цельсієм.

Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

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Деталі

"У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуваннями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста", — сказав Атрошенко.

За його словами, жодного гуманітарного коридору не було надано. Опорна лікарня №2 зазнала бомбардування, прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10 градусів.

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