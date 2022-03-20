Окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська на Дніпропетровщині

Агресор продовжує вести війну проти України

Постраждалих внаслідок обстрілу немає/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли з "Градів" Велику Костромку – околицю міста Зеленодольська Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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За словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, постраждав один будинок. Жертв немає.

"Відпрацювала і все загасила наша пожежна служба", – повідомив Вілкул.

Крім того, він повідомив, що у Кривому Розі ситуація залишається контрольованою. Атаки російських окупантів на далеких підступах до міста були відбиті.

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