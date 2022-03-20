Окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська на Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли з "Градів" Велику Костромку – околицю міста Зеленодольська Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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За словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, постраждав один будинок. Жертв немає.
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"Відпрацювала і все загасила наша пожежна служба", – повідомив Вілкул.
Крім того, він повідомив, що у Кривому Розі ситуація залишається контрольованою. Атаки російських окупантів на далеких підступах до міста були відбиті.
Ситуація вчора
- В офіційному зведенні Міністерства оборони України станом на 18:00 19 березня повідомляється, що захисники України надійно утримують рубежі оборони та змушують ворога відмовитися від продовження наступу.
- Сьогодні в окупанта виявилося менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
- На Луганщині Збройні сили України могли похвалитися знищенням тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 95 літаків та 115 гелікоптерів противника.
- Експрем'єр-міністри Великої Британії Гордон Браун та Джон Мейджор хочуть, щоб було створено новий Міжнародний трибунал для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна в Україні.