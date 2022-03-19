ЗСУ біля Попасної зі "Стінгера" збили ворожу ракету "Точки У"

На Луганщині Збройні Сили України знищили тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook повідомляє Міністерство оборони України.
"Біля Попасної наші воїни збили за допомогою ПЗРК "Стінгер" "Точку-У". Наші військові не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги", – йдеться у повідомленні.
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Що відомо про комплекс "Точка-У"
Тактичні ракетні комплекси було розроблено ще п'ятдесят років тому, а зараз їх активно використовують у війні на території України. Цей комплекс було знято з виробництва після розвалу СРСР. У РФ їх не використовують, на зміну їм прийшов "Іскандер". Україна також відмовилася від них, замінивши на систему "Вільха".
Основне призначення "Точки-У" – ураження живої сили та броньованої техніки. Максимальна дальність становить близько 120 км.
Трофеї ЗСУ
- 19 березня у Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збитий ворожий бойовий вертоліт К-52 .
- У Полтавській області частина техніки, яку відібрали у російських військових, вже відремонтована та передана ЗСУ.
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня, ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.
- Заступниця Міністра оборони України Анна Маляр заявила, що російські літаки просто почали боятися перетинати український кордон, бо на базу після такого польоту повертаються далеко не всі.
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
- А 18 березня на аеродромі в Чорнобаївці, біля Херсона, сили ЗСУ вшосте поспіль знищили авіаційну техніку окупантів. Вранці 19 березня в мережі з'явилися відеокадри, як автомобільною дорогою рашисти намагаються вивезти вертольоти, що залишилися, у невідомому напрямку.
- У Приморсько-Охтарському районі Росії поховали командира авіаційної ланки Сергія Волинця, який бомбив мирних громадян в Україні, Грузії та Сирії, і загинув у нашій країні.