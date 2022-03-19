ЗСУ біля Попасної зі "Стінгера" збили ворожу ракету "Точки У"

Українські військові з переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер" збили ракету російських військових, випущену з комплексу "Точка У"

ЗСУ знищили техніку російських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині Збройні Сили України знищили тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook повідомляє Міністерство оборони України.

"Біля Попасної наші воїни збили за допомогою ПЗРК "Стінгер" "Точку-У". Наші військові не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги", – йдеться у повідомленні.

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Що відомо про комплекс "Точка-У"

Тактичні ракетні комплекси було розроблено ще п'ятдесят років тому, а зараз їх активно використовують у війні на території України. Цей комплекс було знято з виробництва після розвалу СРСР. У РФ їх не використовують, на зміну їм прийшов "Іскандер". Україна також відмовилася від них, замінивши на систему "Вільха".

Основне призначення "Точки-У" – ураження живої сили та броньованої техніки. Максимальна дальність становить близько 120 км.

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