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Війна виснажує РФ, але її ресурси не закінчаться за кілька днів – заступник міністра оборони

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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19 березня, 17:28
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У Міноборони закликали не розраховувати на те, що через кілька днів у РФ закінчаться ресурси і війна завершиться, недооцінювати сили окупантів не варто
Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, яка зараз ситуація у армії РФ
Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, яка зараз ситуація у армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Недооцінювати російську армію не варто, незважаючи на те, що війна їх виснажує, ресурс у них не закінчиться за кілька днів. Про це в ефірі єдиного пресмарафону – сказала заступник міністра оборони Анна Маляр.

"Війна виснажує нашого ворога – це абсолютно точно. Але недооцінювати його – теж не варто. Говорити, що у нього через кілька днів закінчиться ресурс – неправильно з погляду захисту держави. Але ЗСУ завдали величезних збитків військам РФ – це так. Тому вони шукають поповнення. Економічні санкції підривають їхню економіку. Але ми повинні усвідомлювати, що на існуючому ресурсі, вони можуть протягнути", – сказала Маляр.

За її словами, ЗСУ продовжуватимуть звільняти тимчасово окуповані міста, оборона зараз перебуває у надійних руках. До захисту наших територій підключені десантні, штурмові війська "боротьба складна, тривала, але ми переможемо!"

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Також Маляр зазначила, що окупанти не залишають планів просуватися Україною, війна триває на рубежах, щоб не дати їм цього зробити.

Крім того, заступник міністра оборони зазначила, що Росія використовує територію Білорусі для здійснення своєї агресії, там вони можуть поповнювати особовий склад, білоруси перебувають у повній бойовій готовності.

"Військо РФ має деморалізуючий момент. Там Росія керує процесом. Щодо тенденції, як поводиться ворог: вони намагаються прилаштуватися до наших способів ведення бою. Наша армія – високопрофесійна, росіян це здивувало. Але час зменшення інтенсивності бою – це час, який армія РФ використовує для передислокацій. Не потрібно розслаблятися та забувати, з ким ми маємо справу", – сказала вона.

24-й день війни в Україні

Російські окупанти активно "мобілізують" чоловіче населення на територіях ОРДЛО і використовують їх у своїх цілях, а з огляду на те, що більшість цих людей має низький рівень підготовки та слабкий моральний дух, мало хто з них має шанси вижити.

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19 березня російські окупанти завдали удари по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині на Прикарпатті. Частина вибухівки здетонувала.

Вночі проти 19 березня жителі Києва відчули різкий запах гару, який розвіявся лише до полудня.

На одному з блокпостів в Україні встановили спеціальну "скульптуру" смерті з косою.

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Російські окупанти замінували шляхи комерційних суден від Босфору до Одеси та запустили наступну дезінформацію. Вони заявили, що нібито це українські міни.

Російські військові завдали удару по 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, триває рятувальна операція.

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у війні проти України. Війська РФ втратили близько 14 400 осіб особового складу. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 92 одиниці військової техніки.

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