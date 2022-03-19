У Києві окупанти свої бомби вже спускають на парашутах

У Києві російські окупанти почали використовувати нове озброєння, яке спускається на парашутах. Про це написав на своїй сторінці Facebook радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"У Києві вперше був зафіксован факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", – повідомив Геращенко.
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Також він зазначив, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.
Ситуація у Києві
- Кияни можуть отримати продукти, ліки та речі першої потреби у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого. Допомагає бізнес – і іноземний, і український.
- 19 березня у багатьох районах Києва відчувався сильний запах гару. але конкретної пожежі не було. У КМДА відзначили, що зміг пов'язаний з зміною погодних умов, зокрема напрямом вітру. Водночас у ДСНС повідомили, що на Київщині ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, а саме загоряння трав'яного настилу, спричинене необережним поводженням з вогнем громадян.
- 18 березня заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич заявив, що російську армію відкинули від Києва на правому березі Дніпра на 70 км.
- 17 березня російські окупанти обстріляли Святошинський район столиці, загинула одна людина. Цього ж дня під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець.
- Також ЗСУ збили два літаки окупантів у Київській області . Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Під Києвом знищено колону техніки ворога .
- Крім того, у ніч на четвер збили ракету російських окупантів, її залишки впали на житлову багатоповерхівку у Дарницькому районі В результаті будинок отримав пошкодження, почалася пожежа.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Російської Федерації взяти столицю не реалізуються ніколи. Незважаючи на те, що вже 3 тижні триває війна, плани не лише взяти Київ – навіть взяти Київ у кільце – повністю зруйновані українськими військовими.