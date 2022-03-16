Під Києвом знищено колону техніки ворога: відео нищівного удару

Збройні Сили України на Київщині розбили колону техніки російських окупантів.
Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.
"Ось так наші бійці 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців десь на Київщині відправили колону ворожої артилерії за російським кораблем. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.
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Втрати окупантів
Загальні втрати супротивника з 24 лютого по 15 березня:
- особового складу понад 13 500 осіб,
- танків – 404 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1279 од.,
- артилерійських систем – 150 од.,
- РСЗВ – 64 од.,
- засобів ППО – 36 од.,
- літаків – 81 од.,
- вертольотів – 95 од.,
- автомобільної техніки – 640 од.,
- кораблі/катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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