Армію РФ відкинули від Києва на 70 кілометрів — ЗСУ

Генерал Олександр Грузевич звітував про захист столиці

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Російську армію відкинули від Києва на правому березі Дніпра на 70 кілометрів – про це заявив під час брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

"Київ – головне стратегічне завдання нашого ворога. Столиця, як планували окупанти, за три дні не здалася завдяки роботі, до якої були причетні не лише військові, а й усі правоохоронні органи та сили оборони. Ми зірвали їхні плани. На сьогодні по Правому берегу ворога зупинено, смугу було розширено майже на 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, крім ракетного обстрілу, по нашій столиці. По Лівому березі його зупинили", — сказав він.

Грузевич зазначив, що противник продовжує обстрілювати українську інфраструктуру, тому місто готується до оборони.

"Для противника перекриваються головні шляхи наступу. Кожне місто готується як оборонний форт. Раніше було створено два кільця оборони. На Броварському та Бориспільському напрямку противник відмовився від наступальних дій. ЗСУ веде роботу зі зміцнення третього, далекого кільця оборони", – сказав він.

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