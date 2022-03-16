Кличко: Росія ніколи не візьме Київ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Російської Федерації взяти столицю не реалізуються ніколи.
Про це він сказав в ефірі каналу Настоящее время.
Незважаючи на те що вже три тижні триває війна, плани не лише взяти Київ – навіть взяти Київ у кільце – повністю зруйновані українськими військовими, зазначив Кличко.
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"На сьогодні можу сказати ясно: працюємо в комунікації з військовими, постійно працюємо з теробороною. Плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи! Якщо вони у крайньому разі й зможуть взяти якісь будівлі, людей вони не візьмуть. Місто Київ – це не тільки будівлі, що стоять у ньому, зведені тут. Київ – це насамперед люди", – сказав він.
Мер додав, що обстрілами окупанти намагаються навести страх, паніку в місті, але отримують зворотний ефект. У людей виникає злість, ненависть та бажання помститися.
Ситуація в Україні 16 березня
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Американський телеканал CNN повідомив, що у вівторок, 15 березня, українські військові знищили кілька російських військових гелікоптерів у захопленому окупантами міжнародному аеропорту Херсона.
- Адміністрація Білого дому не поспішає закривати небо над Україною, щоб зберегти більше життів громадян нашої країни, на житлові будинки яких регулярно летять бомби міжнародного злочинця Володимира Путіна.
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
- Незважаючи на обстріл столиці України, рано-вранці 15 березня сюди прибули лідери трьох європейських держав: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його колега зі Словенії Янез Янша. Вийшовши до журналістів, президент України Володимир Зеленський заявив: "З такими друзями ми переможемо".