Кличко: Росія ніколи не візьме Київ

Людей у столиці окупанти не підкорять, упевнений мер

Віталій Кличко налаштований позитивно. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Російської Федерації взяти столицю не реалізуються ніколи.

Про це він сказав в ефірі каналу Настоящее время.

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Незважаючи на те що вже три тижні триває війна, плани не лише взяти Київ – навіть взяти Київ у кільце – повністю зруйновані українськими військовими, зазначив Кличко.

"На сьогодні можу сказати ясно: працюємо в комунікації з військовими, постійно працюємо з теробороною. Плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи! Якщо вони у крайньому разі й зможуть взяти якісь будівлі, людей вони не візьмуть. Місто Київ – це не тільки будівлі, що стоять у ньому, зведені тут. Київ – це насамперед люди", – сказав він.

Мер додав, що обстрілами окупанти намагаються навести страх, паніку в місті, але отримують зворотний ефект. У людей виникає злість, ненависть та бажання помститися.

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