В Киеве оккупанты свои бомбы уже спускают на парашютах

Российские военные начали использовать новую тактику бомбежки городов, снаряды они уже сбрасывают с парашютов

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о новой хитрости войск РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве российские оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускается на парашютах. Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения – снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют жесточайшее оружие", – сообщил Геращенко.

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Также он отметил, что все преступления России против Украины будут расследованы.

Ситуация в Киеве