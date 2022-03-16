Под Киевом уничтожена колонна техники врага: видео сокрушительного удара

Вооруженные Силы Украины в Киевской области разбили колонну техники российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска ВСУ в Facebook.
"Вот так наши бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев где-то в Киевской области отправили колонну вражеской артиллерии за российским кораблем. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
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Потери оккупантов
Общие потери противника с 24 февраля по 15 марта:
- личного состава более 13 500 человек,
- танков ‒ 404 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1279 ед.,
- артиллерийских систем – 150 ед.,
- РСЗО – 64 ед.,
- средств ПВО – 36 ед.,
- самолетов – 81 ед.,
- вертолетов – 95 ед.,
- автомобильной техники – 640 ед.,
- корабли /катера – 3 ед.,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее мы сообщали, что в Одессе сбит российский самолет.
Также напомним, работник "Укрпочты" сбил российский Су-35 за десятки миллионов долларов.