Росія замінувала шляхи від Босфору до Одеси та видала новий фейк

Морпорт Сочі надіслав фейкове повідомлення судновласникам про те, нібито Україна встановила міни на морських шляхах – Андрій Клименко пояснив, навіщо це зробили

Окупанти замінували шляхи у Чорному морі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти замінували шляхи комерційних суден від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, нібито це українські міни.

Про це повідомив керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

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18 березня морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, що дрейфують у Чорному морі".

"Прохання дотримуватися особливої обережності під час плавання суден у південно-західній та північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на мінах, що дрейфують. Цю інформацію прошу довести до всіх судновласників та капітанів суден, які здійснюють свою діяльність та базуються в морському порту Сочі" – написано в листі.

Клименко наголосив, що за допомогою цього фейку окупанти хочуть перешкодити морському трафіку комерційних суден у Чорному морі. За його словами, потрібно ввести в Чорне море постійну мінно-тральну групу НАТО.

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"Міни, що дрейфують у штормовому морі, підрахувати неможливо в принципі – це може зробити тільки той, хто їх встановлював", – пояснив Клименко.

РФ гатить по іноземних кораблях у Чорному морі

Російські окупанти вдарили ракетами по трьох кораблях під панамським прапором у Чорному морі:

балкеру Namura Queen;

балкеру Lord Nelson;

теплохіду Helt.

Одне судно затонуло, а два тримаються на плаву, але з пошкодженнями. На щастя, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

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Адміністратор Панамського морського управління Норіель Арауз заявив, що кількість атакованих кораблів ще може збільшуватись. Він припустив, що РФ і далі гатитиме по кораблях у Чорному морі.