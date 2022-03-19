Россия заминировала пути от Босфора к Одессе и выдала новый фейк

Морпорт Сочи оправил фейковое сообщение судовладельцам о том, якобы Украина установила мины на морских путях – Андрей Клименко объяснил, зачем это сделали

Оккупанты заминировали пути в Черном море / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

Об этом сообщил руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

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18 марта морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".

"Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах. Данную информацию прошу довести до всех судовладельцев и капитанов судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи", - написано в письме.

Клименко подчеркнул, что с помощью этого фейка оккупанты хотят препятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. По его словам, нужно ввести в Черное море постоянную минно-тральную группу НАТО.

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"Дрейфующие в штормовом море мины подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал", – объяснил Клименко.

РФ палит по иностранным кораблям в Черном море

Российские оккупанты ударили ракетами по трем кораблям под панамским флагом в Черном море:

балкеру Namura Queen;

балкеру Lord Nelson;

теплоходу Helt.

Одно из судов затонуло, а два держатся на плаву, но с повреждениями. К счастью, люди в результате обстрелов не пострадали.

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Администратор Панамского морского управления Нориэль Арауз заявил, что количество атакованных кораблей еще может увеличиваться. Он не исключил, что РФ будет и дальше палить по кораблям в Черном море.