РФ ударила ракетами по складах боєприпасів на Прикарпатті

У Росії хваляться, нібито застосували для авіаудару по підземному арсеналу ракетний комплекс "Кинджал", але в ЗСУ це поки що не підтвердили

Окупанти скинули ракети на склад боєприпасів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти завдали удару по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині на Прикарпатті. Частина вибухівки здетонувала.

Про це заявив "Українській правді" речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Справді, ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", – сказав він.

РосЗМІ пишуть, нібито удар завдано авіаційним ракетним комплексом "Кинджал". Командування ЗС ЗСУ не може поки що підтвердити цю інформацію.

"Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про "Кинджал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета", – сказали в командуванні.

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Самі мешканці Делятина кажуть, що ситуація у селі спокійна.

Окупанти обстріляли аеропорт Івано-Франківська

13 березня російські військові завдали ударів ракетами по аеропорту в Івано-Франківську. Жертв немає. Мер міста Руслан Марцінків уточнив, що система тривоги знову не спрацювала під час обстрілу.

"Майже дві з половиною години була тривога, а потім дали відбій. Проте вже через 10 хвилин почали падати ракети. Залишаються питання щодо оповіщення", – додав Руслан Марцінків.