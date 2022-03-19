Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

РФ ударила ракетами по складам боеприпасов на Прикарпатье

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 13:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В России хвастаются, якобы использовали для авиаудара по подземному арсеналу ракетный комплекс "Кинжал", но в ВСУ это пока не подтвердили
Оккупанты сбросили ракеты на склад боеприпасов
Оккупанты сбросили ракеты на склад боеприпасов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нанесли удар по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине на Прикарпатье. В результате часть взрывчатки сдетонировала.

Об этом заявил "Украинской правде" спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Реклама

"Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушения. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", сказал он.

При этом росСМИ пишут, якобы удар нанесли авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Командование ВС ВСУ не может пока подтвердить эту информацию.

"Они применяют ракеты, летящие 2000 километров, 5,5 тис. км по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета", - сказали в командовании.

Реклама

При этом жители Делятина говорят, что ситуация в селе спокойная.

Оккупанты обстреляли аэропорт Ивано-Франковска

13 марта российские военные нанесли удары ракетами по аэропорту в Ивано-Франковске. Жертв нет. Мэр города Руслан Марцинкив уточнил, что система тревоги снова не сработала во время обстрелов.

"Почти два с половиной часа была тревога, а потом дали отбой. Однако уже через 10 минут начали падать ракеты. Остаются вопросы по оповещению", – добавил Руслан Марцинкив.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять