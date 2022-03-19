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Война истощает РФ, но ее ресурсы не закончатся через несколько дней – замминистра обороны

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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19 марта, 17:28
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В Минобороны призвали не рассчитывать на то, что через несколько дней у РФ закончатся ресурсы и война завершится, недооценивать силы оккупантов не стоит
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, какая сейчас ситуация у армии РФ
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, какая сейчас ситуация у армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Недооценивать российскую армию не стоит, несмотря на то, что война их истощает, ресурс у них не закончится через несколько дней. Об этом в эфире единого пресс-марафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Война истощает нашего врага – это совершенно точно. Но недооценивать его – тоже не стоит. Говорить, что у него через несколько дней закончится ресурс – неправильно с точки зрения защиты государства. Но ВСУ нанесли огромный ущерб войскам РФ – это так. Потому они ищут пополнение. Экономические санкции подрывают их экономику. Но мы должны осознавать, что на существующем ресурсе, они могут протащить", – сказала Маляр.

По ее словам, ВСУ будут продолжать освобождать временно оккупированные города, оборона сейчас находится в надежных руках. К защите наших территорий подключены десантные, штурмовые войска "борьба сложна, продолжительна, но мы победим!".

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Также Маляр отметила, что оккупанты не оставляют планов продвигаться по Украине, война идет на рубежах, чтобы не дать им этого сделать.

Кроме того, заместитель министра обороны отметила, что Россия использует территорию Беларуси для совершения своей агрессии, там они могут пополнять личный состав, белорусы находятся в полной боевой готовности.

"Войско РФ имеет деморализующий момент. Там Россия управляет процессом. Что касается тенденции, как ведет себя враг: они пытаются пристроиться к нашим способам ведения боя. Наша армия – высокопрофессиональная, россиян это удивило. Но время уменьшения интенсивности боя – это время, которое армия РФ использует для передислокаций. Не нужно расслабляться и забывать, с кем мы имеем дело", – сказала она.

24-й день войны в Украине

Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО и используют их в своих целях, а с учетом того, что большинство этих людей имеет низкий уровень подготовки и слабый моральный дух, мало кто из них имеет шансы выжить.

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19 марта российские оккупанты нанесли удар по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине на Прикарпатье. В результате часть взрывчатки сдетонировала.

В ночь на 19 марта жители Киева почувствовали резкий запах гари, который развеялся лишь к полудню.

На одном из блокпостов в Украине установили специальную "скульптуру" смерти с косой.

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Российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

Российские военные нанесли удар по 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, идет спасательная операция.

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