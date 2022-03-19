У Миколаївській області окупанти ракетами обстріляли сплячих солдатів

Російські військові завдали удару по 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, йде рятувальна операція

Мер Миколаєва Кім розповів про підлість російських солдатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора російські окупант підло вдарили ракетами по сплячих солдатах. Конкретні цифри мають надати ЗСУ. Про це в Telegram-каналі у своєму відеозверненні повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Доброго дня, ми з України. Ми продовжуємо працювати. Вчора "орки" підло вдарили ракетою по наших сплячих військових. Рятувальна операція триває досі. Я не хочу про це говорити, бо чекаю офіційних даних від Збройних сил України, щоб коректно називати цифри...", – пояснив Кім.

За його словами, незважаючи на те, що в Україні війна, область готується до посівної, відбувається розчищення пошкоджених ворогом сіл, людям розводять продукти, евакуювали їх з небезпечних зони.

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"Ми готуємось до посівної, розвозимо продукти, евакуюємо людей. Спокійно рухаємось. По військовій частині: чистимо села, захищаємо, відсуваємо ворога. Рухаємося акуратно. Орки їздять по селах перелякані, вчора розстріляли гусака. Скоро підуть дощі, вони будуть і тоді точно всі перехворіють і здохнуть. Ми їх тихенько вибиваємо, а вони підло стріляють у сплячих солдатів", – сказав він.

Ситуація у Миколаєві

У Миколаєві влада розпочала боротьбу з мародерами та любителями нагріти руки на війні. Також у центрі міста хочуть зрізати борди та прибрати всі МАФи. Вони підуть на потрібні українській армії .

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, горять житлові будинки . Також вони обстріляли онкологічну лікарню .

14 березня російські військові почали загрожувати у SMS-повідомленнях . Вони запропонували міському голові Миколаєва обговорити умови здавання міста.

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13 березня стало відомо, що у Миколаєві ворог розбомбив держпідприємство "Зоря".

У ніч на 12 березня у Миколаєві окупанти обстрілювали безладним хаотичним вогнем. лікарні, інтернат, котельня .

10 березня у Миколаєві ЗСУ зайняли частину населених пунктів поблизу міста. Проте окупанти обстріляли блокпости є втрати.

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Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що російські окупанти планують обійти Миколаїв , щоб просунутися у бік Одеси