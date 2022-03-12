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У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 00:54
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Ворог продовжує обстрілювати об'єкти, в яких знаходяться мирні люди
Окупанти продовжують обстрілювати цивільні об'єкти/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти продовжують обстрілювати цивільні об'єкти/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню. Про жертв нині невідомо.

Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко.

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Деталі

"Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області", — зазначив Безносенко.

Він наголосив, що якщо країна-агресор бачить в онкологічних хворих "рівного противника, який несе загрозу" — вона не просто хвора, вона вже в агонії.

"Якщо ненависть до ворога гуртує – ми вже найзгуртованіша нація у світі", — пише він.

Ситуація минулої доби

  • За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
  • Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – учетверо довше, чим ворог планував своє вторгнення.
  • Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
  • Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.

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