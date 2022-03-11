Одеса готується до оточення – Труханов розкрив плани окупантів

Наша "перлина біля моря" – місто Одеса – готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.
Що відомо
"Сьогодні Одеса продовжує готуватися до можливого вторгнення, нападу агресора. Завдяки нашим містам Херсону та Миколаєву, в яких йдуть зараз бої, Одеса має можливість підготуватися ретельніше до своєї оборони. За відомою нам на сьогодні інформацією, кораблі, які були недалеко від Одеси, зараз передислокувалися в район Криму, окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ, таким чином ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто шляхом через Вознесенськ на Придністров'я – таким чином місто виявиться відрізаним і в оточенні. Десантні кораблі РФ і оточать наше місто з боку моря, ми припускаємо, що наше місто може опинитися в оточенні", – заявив мер Одеси Труханов.
Оборона Одеси
- 7 березня наша армія підбила ворожий корабель і відправила його туди, куди вже весь світ спрямовує сьогодні все російське. Про перемогу на морі розповів спікер Оперативного штабу Одеської обласної воєнної адміністрації Сергій Братчук.
- Трохи раніше російський корабель "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.
- 6 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що російсько-фашистські війська активно готуються до нападу на Одесу. Вони вже намагалися реалізувати цей план, але українській обороні вдалося їх утримати.