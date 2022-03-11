Одеса готується до оточення – Труханов розкрив плани окупантів

Місто запасається продуктами тривалого зберігання

Одеса готується відбивати напад "російського світу" / Колаж "Сьогодні"

Наша "перлина біля моря" – місто Одеса – готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.

Що відомо

"Сьогодні Одеса продовжує готуватися до можливого вторгнення, нападу агресора. Завдяки нашим містам Херсону та Миколаєву, в яких йдуть зараз бої, Одеса має можливість підготуватися ретельніше до своєї оборони. За відомою нам на сьогодні інформацією, кораблі, які були недалеко від Одеси, зараз передислокувалися в район Криму, окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ, таким чином ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто шляхом через Вознесенськ на Придністров'я – таким чином місто виявиться відрізаним і в оточенні. Десантні кораблі РФ і оточать наше місто з боку моря, ми припускаємо, що наше місто може опинитися в оточенні", – заявив мер Одеси Труханов.

Оборона Одеси