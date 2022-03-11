Одесса готовится к окружению – Труханов раскрыл планы оккупантов

Город запасается продуктами длительного хранения

Одесса готовится отражать нападение "русского мира" / Коллаж "Сегодня"

Наша "жемчужина у моря" – город Одесса – готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.

Что известно

"Сегодня Одесса продолжает готовиться к возможному вторжению, нападению агрессора. Благодаря нашим города Херсону и Николаеву, в которых идут сейчас бои, Одесса имеет возможность подготовиться более тщательно к своей обороне. По известной нам на сегодня информации, корабли, которые были недалеко от Одессы, сейчас передислоцировались в район Крыма. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Таким образом, мы предполагаем, что в планах агрессора – взять наш город путем через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом город окажется отрезанным и в окружении. Также предполагаем, что в это время подойдут военно-десантные корабли РФ и окружат наш город со стороны моря. Мы предполагаем, что наш город может оказаться в окружении", – заявил мэр Одессы Труханов.

Оборона Одессы