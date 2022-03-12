В Николаеве российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу (фото, видео)

Враг продолжает обстреливать объекты, в которых находятся мирные люди

Оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Николаеве российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу. О жертвах сейчас неизвестно.

Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко.

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"Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Как только эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области", — отметил Безносенко.

Он подчеркнул, что если страна-агрессор видит в онкологических больных "равного противника, который несет угрозу" — она не просто больна, она уже в агонии.

"Если ненависть к врагу сплачивает — мы уже самая сплоченная нация в мире", — пишет он.

Ситуация прошедших суток

По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений . Но украинские герои им постоянно в этом мешают.

. Но украинские герои им постоянно в этом мешают. Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день — вчетверо дольше, чем враг планировал свое вторжение .

. Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18:00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление .

. Одесса готовится к возможного окружения русскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, готовящий Одессу к возможному негативному сценарию.

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