У центрі Миколаєва приберуть усі борди та МАФи. Кім пояснив, як їх використає армія

У Миколаєві влада розпочала боротьбу з мародерами та охочими нагріти руки на війні. Також у центрі міста хочуть зрізати борди та прибрати всі МАФи. Вони підуть на потреби української армії.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Він уточнив, що в місті стежитимуть за роботою військових та правоохоронних органів, окрему увагу буде приділено запобіганню мародерству.
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"Налагоджуються постачання продовольства, їде бізнес. Надаються кредити для аграрного сектору, для посівної під державні гарантії. Також маємо ресурс для оплати всього необхідного для критичної інфраструктури. І наводимо чистоту в місті – прибираємо борди та будки. Усе піде на потреби армії", – написав Кім.
Борди пустять на протитанкові їжаки, а в "будках" грітимуться наші захисники.
Ситуація в Україні 17 березня
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.
- У Києві вночі 17 березня збили ракету російських окупантів. Залишки впали на житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі. Через це будинок отримав пошкодження, почалася пожежа.
- Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч чоловік особового складу, також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.