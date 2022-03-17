У центрі Миколаєва приберуть усі борди та МАФи. Кім пояснив, як їх використає армія

У Миколаєві проведуть прибирання, яке допоможе нашим захисникам, – місто зачистять від білбордів та "будок"

Кім заявив, що МАФи та білборди підуть на потреби армії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві влада розпочала боротьбу з мародерами та охочими нагріти руки на війні. Також у центрі міста хочуть зрізати борди та прибрати всі МАФи. Вони підуть на потреби української армії.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Він уточнив, що в місті стежитимуть за роботою військових та правоохоронних органів, окрему увагу буде приділено запобіганню мародерству.

"Налагоджуються постачання продовольства, їде бізнес. Надаються кредити для аграрного сектору, для посівної під державні гарантії. Також маємо ресурс для оплати всього необхідного для критичної інфраструктури. І наводимо чистоту в місті – прибираємо борди та будки. Усе піде на потреби армії", – написав Кім.

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Борди пустять на протитанкові їжаки, а в "будках" грітимуться наші захисники.

Ситуація в Україні 17 березня