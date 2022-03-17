В центре Николаева уберут все борды и МАФы. Ким объяснил, как их использует армия

В Николаеве проведут уборку, которая поможет нашим защитникам, – город зачистят от билбордов и "будок"

Ким заявил, что МАФы и билборды пойдут на нужды армии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве власти начали борьбу с мародерами и любителями нагреть руки на войне. Также в центре города хотят срезать борды и убрать все МАФы. Они пойдут на нужны украинской армии.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Он уточнил, что в городе будут следить за работой военных и правоохранительных органов, отдельное внимание обратят на предупреждение мародерства.

"Налаживаются поставки продовольствия, едет бизнес. Предоставляются кредиты для аграрного сектора, для посевной под государственные гарантии. Также имеем ресурс для оплаты всего необходимого для критической инфраструктуры. И наводим чистоту в городе – убираем борды и будки. Все пойдет на нужды армии", - написал Ким.

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Борды пустят на противотанковые ежи, а в "будках" будут греться наши защитники.

Ситуация в Украине 17 марта