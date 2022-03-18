Окупанти вдарили ракетами по Краматорську – є загиблі та поранені (фото, відео)

Російські військові вкотре обстріляли мирних жителів, щонайменше двоє мешканців Краматорська загинули

Окупанти обстріляли Краматорськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 18 березня російські окупанти завдали ракетного удар по Краматорську Донецької області. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку та адміністративну будівлю.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Фото: Павло Кириленко

"Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", - написав Кириленко.

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Фото: Павло Кириленко

Укриття Краматорська

У Донецькій області опублікували карту Краматорська, де вказано 203 захисні споруди міста, які можуть бути використані як укриття під час обстрілів окупантів.

За допомогою карти можна дізнатися, яке укриття знаходиться поряд з будинком, місцем роботи або навчання та заздалегідь продумати шлях до нього.