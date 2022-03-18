Оккупанты ударили ракетами по Краматорску – есть погибшие и раненые (фото, видео)

Российские военные в который раз обстреляли мирных жителей, по меньшей мере двое жителей Краматорска погибли

Оккупанты обстреляли Краматорск / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 18 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Снаряд попал в жилую многоэтажку и административное здание.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Реклама

В результате обстрела погибли минимум двое человек, еще шестеро получили ранения.

Фото: Павел Кириленко

"Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают подло обстреливать гражданских", - написал Кириленко.

Реклама

Фото: Павел Кириленко

Укрытия Краматорска

В Донецкой области опубликовали карту Краматорска, где указаны 203 защитных сооружения города, которые могут быть использованы в качестве укрытия во время обстрелов оккупантов.

С помощью карты можно узнать, какое укрытие находится рядом с домом, местом работы или учебы и заранее продумать путь к нему.