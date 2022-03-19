Окупанти використовують мобілізованих в ОРДЛО як гарматне м'ясо

Російські військові мобілізованих жителів "ЛДНР" відправляють на передову для виявлення вогневих позицій ЗСУ

Генштаб розповів про тактику використання "мобілізованих" з ОРДЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти активно "мобілізують" чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО і використовують у власних інтересах, а зважаючи на те, що більшість цих людей має низький рівень підготовки і слабкий моральний дух, мало хто з них має шанси вижити.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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За словами "мобілізованих" жителів ОРДЛО, їх відправляли на військових автомобілях на лінію зіткнення, ігноруючи високі втрати, щоб виявити позиції українського війська.

"Один з таких підрозділів, у складі якого було 250-300 осіб, за 16-17 березня втратив близько 200 таких "мобілізованих" на Миколаївському напрямку. Залишки підрозділу повернулися до Херсонської області, вони деморалізовані та відмовляються від участі у бойових діях", – йдеться у повідомленні ЗСУ.

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