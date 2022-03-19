Переговори з РФ можуть затягнутися: Подоляк назвав терміни

Переговорний процес із РФ може затягнутися на кілька тижнів, але є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає Bloomberg.
"Цей процес може затягнутися, враховуючи кількість взаємовиключних позицій. Є деякі поступки, на які ми точно не підемо. Ми не можемо віддати жодної території", – заявив він.
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Подоляк заявив, що ключові питання під час переговорів містять гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ та "політичне вирішення спірних територій".
Подоляк відповів на вкидання РФ про переговори з Україною
Заяви російської сторони про переговори з Україною – це лише їхні запити. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Усі заяви мають на меті серед іншого спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", – заявив Подоляк.
Нагадаємо, член російської делегації Володимир Мединський сказав, що Україна на переговорах пропонувала австрійський чи шведський варіант нейтралітету.
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