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Оккупанты используют мобилизованных в ОРДЛО как пушечное мясо

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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19 марта, 13:56
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Российские военные мобилизованных жителей "ЛДНР" отправляют на передовую для выявления огневых позиций ВСУ
Генштаб рассказал о тактике использования "мобилизованных" из ОРДЛО
Генштаб рассказал о тактике использования "мобилизованных" из ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО и используют их в своих целях, а с учетом того, что большинство этих людей имеет низкий уровень подготовки и слабый моральный дух, мало кто из них имеет шансы выжить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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По словам "мобилизованных" жителей ОРДЛО, их отправляли на военных автомобилях к линии соприкосновения, игнорируя высокие потери, чтобы выявить позиции украинских военных.

"Одно из таких подразделений, в составе которого было 250-300 человек, за 16-17 марта потеряло около 200 таких "мобилизованных" на Николаевском направлении. Остатки подразделения вернулись в Херсонскую область, они деморализованы и отказываются от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении ВСУ.

24-й день войны в Украине

19 марта российские оккупанты нанесли удар по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине на Прикарпатье. В результате часть взрывчатки сдетонировала.

В ночь на 19 марта жители Киева почувствовали резкий запах гари, который развеялся лишь к полудню.

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На одном из блокпостов в Украине установили специальную "скульптуру" смерти с косой.

Российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

Российские военные нанесли удар по 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, идет спасательная операция.

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Российские оккупанты продолжают нести большие потери в войне против Украины. Войска РФ лишились около 14 400 человек личного состава. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 92 единицы военной техники.

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