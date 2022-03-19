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Война РФ против Украины может привести к массовому голоду – генсек ООН

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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19 марта, 11:49
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Из-за вторжения России цены на продукты питания, топливо и транспорт резко выросли
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о последствиях войны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о последствиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине может произойти массовый голод и крушение продовольственной системы мира. Надо сделать все возможное, чтобы предотвратить это.

Об этом написал генсек ООН Антониу Гутерреш в Twitter.

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"Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и влечет за собой резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт", – написал Гутерриш.

Он добавил, что мир должен сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы.

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Мир на пороге продовольственного кризиса

Рекордно высокие мировые цены на продовольствие могут вырасти еще на 22% в результате войны России против Украины. Такие прогнозы озвучены в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Боевые действия приостановили торговлю и уничтожают будущий урожай. 13,1 миллиона человек во всем мире будут голодать в следующем сезоне при худшем сценарии. Главное – остановить войну.

Россия и Украина входят в пятерку крупнейших международных экспортеров зерновых и масличных культур. Из-за войны уже повышены цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже на 70%. Гендиректор ФАО Цюй Дуньюй заявил, что перебои со снабжением неизбежны.

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Впрочем, теперь основные районы выращивания продовольственных культур в Украине непосредственно граничат с Россией и Беларусью, где продолжаются боевые действия. Также в случае продолжения войны наше государство не сможет отгрузить на мировые рынки законтрактованный минимум 6 млн т пшеницы и 15 млн т кукурузы.

Это обернется крушением планетарного масштаба, прогнозируют эксперты.

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