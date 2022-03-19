На блокпосту в Украине оккупантов ждет смерть с косой (фото)

На одном из блокпостов на территории Украины установили специальную "скульптуру" смерти с косой.
Фото в Facebook опубликовал директор издательства "Саммит-книга" Игорь Степурин.
При въезде в населенный пункт можно увидеть фигуру смерти с косой, которая показывает средний палец. Возможно, это говорит о том, что оккупантам не стоит ожидать ничего хорошего, если они сюда зайдут.
Далее по теме
Кто автор такого креатива – неизвестно.
Как вести себя на блокпосту
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели после вторжения войск Российской Федерации. Об этом ГСЧС написала у себя в Telegram-канале.
Во время прохождения блокпоста нужно:
- Уменьшить скорость автомобиля
- Заблаговременно подготовить документы для проверки
- Выключить фары, а также включить аварийный свет
- Не вести видеосъемку
- Не выходить из автомобиля без разрешения
- Четко отвечать на вопросы
- Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто
- Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля
- После осмотра и разрешения продолжить движение
- Не набирать резко скорость
"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Сохраняйте спокойствие. Слава Украине!" – отметили в ГСЧС.
Читайте также:
- "Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина.
- Оккупанты неожиданно "поволонтерили" для украинских военных (фото).