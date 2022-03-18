Оккупанты неожиданно "поволонтерили" для украинских военных (фото)

Сегодня, 18 марта, на луганском направлении состоялся бой подразделения 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с российскими оккупантами.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила бригада.
Захваченное вооружение
"В результате боевого столкновения ротно-тактической группы противника с подразделением 57 отдельной мотопехотной бригады военнослужащие ВСУ дополнили штатное вооружение своего подразделения образцами вооружения ВС РФ", – сообщили в бригаде.
Было захвачено такое вооружение:
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- 1ПН – 6 единиц;
- ПГО-7 – 3 единицы;
- ПК – 5 единиц;
- АКМ-47 – 10 единиц;
- РПО ''Джміль'' – 8 единиц;
- РПГ-22 – 10 единиц;
- РПГ-7 – 3 единицы.
"Средства связи противника и другой хлам оставили на память, потому что их использование в современном бою нецелесообразно", – говорится в сообщении.
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