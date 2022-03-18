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Оккупанты неожиданно "поволонтерили" для украинских военных (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 23:49
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Произошло боевое столкновение с российскими войсками
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 18 марта, на луганском направлении состоялся бой подразделения 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с российскими оккупантами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бригада.

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Захваченное вооружение

"В результате боевого столкновения ротно-тактической группы противника с подразделением 57 отдельной мотопехотной бригады военнослужащие ВСУ дополнили штатное вооружение своего подразделения образцами вооружения ВС РФ", – сообщили в бригаде.

Было захвачено такое вооружение:

  • 1ПН – 6 единиц;
  • ПГО-7 – 3 единицы;
  • ПК – 5 единиц;
  • АКМ-47 – 10 единиц;
  • РПО ''Джміль'' – 8 единиц;
  • РПГ-22 – 10 единиц;
  • РПГ-7 – 3 единицы.

"Средства связи противника и другой хлам оставили на память, потому что их использование в современном бою нецелесообразно", – говорится в сообщении.

Фото – 57 отдельная мотопехотная бригада.
Фото – 57 отдельная мотопехотная бригада.

Под Сумами поймали военных РФ, искавших дорогу домой

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

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В Роменском районе небезразличные жители одного из сел увидели в поле группу подозрительных лиц в военной форме. Они обратились в полицию.

Правоохранители совместно с ТрО задержали группу российских солдат. Всего 29 человек. Они пешей колонной бродили в Сумской области. Как объяснили уже в отделении, искали дорогу домой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия из-за нападения на Украину перечеркнет все свои достижения прошлых десятилетий и вернется в "лихие 90-е".

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