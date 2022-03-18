Окупанти несподівано "поволонтерили" для українських військових (фото)

Відбулося бойове зіткнення з російськими військами

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 18 березня, на луганському напрямку відбувся бій підрозділу 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з російськими окупантами.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила бригада.

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Захоплене озброєння

"У результаті бойового зіткнення ротно-тактичної групи противника з підрозділом 57 окремої мотопіхотної бригади військовослужбовці ЗСУ доповнили штатне озброєння свого підрозділу зразками озброєння ЗС РФ", – повідомили в бригаді.

Було захоплене таке озброєння:

1ПН – 6 одиниць;

ПГО-7 – 3 одиниці;

ПК – 5 одиниць;

АКМ-47 – 10 одиниць;

РПВ ''Джміль'' – 8 одиниць;

РПГ-22 – 10 одиниць;

РПГ-7 – 3 одиниці.

"Засоби зв'язку противника та інший мотлох залишили на згадку, бо їх використання в сучасному бою недоцільне", – йдеться в повідомленні.

Фото – 57 окрема мотопіхотна бригада.

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Правоохоронці спільно з ТрО затримали групу російських солдатів. Усього 29 осіб. Вони пішою колоною блукали на Сумщині. Як пояснили вже у відділку, шукали дорогу додому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія через напад на Україну перекреслить усі свої здобутки минулих десятиліть і повернеться в "лихі 90-ті".

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