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Окупанти несподівано "поволонтерили" для українських військових (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 березня, 23:49
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Відбулося бойове зіткнення з російськими військами
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 18 березня, на луганському напрямку відбувся бій підрозділу 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з російськими окупантами.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила бригада.

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Захоплене озброєння

"У результаті бойового зіткнення ротно-тактичної групи противника з підрозділом 57 окремої мотопіхотної бригади військовослужбовці ЗСУ доповнили штатне озброєння свого підрозділу зразками озброєння ЗС РФ", – повідомили в бригаді.

Було захоплене таке озброєння:

  • 1ПН – 6 одиниць;
  • ПГО-7 – 3 одиниці;
  • ПК – 5 одиниць;
  • АКМ-47 – 10 одиниць;
  • РПВ ''Джміль'' – 8 одиниць;
  • РПГ-22 – 10 одиниць;
  • РПГ-7 – 3 одиниці.

"Засоби зв'язку противника та інший мотлох залишили на згадку, бо їх використання в сучасному бою недоцільне", – йдеться в повідомленні.

Фото – 57 окрема мотопіхотна бригада.
Фото – 57 окрема мотопіхотна бригада.

Під Сумами зловили військових РФ, які шукали дорогу додому

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

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Правоохоронці спільно з ТрО затримали групу російських солдатів. Усього 29 осіб. Вони пішою колоною блукали на Сумщині. Як пояснили вже у відділку, шукали дорогу додому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія через напад на Україну перекреслить усі свої здобутки минулих десятиліть і повернеться в "лихі 90-ті".

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