Почти 100 единиц техники. В ВСУ подсчитали потери РФ за сутки

Российские оккупанты продолжают нести большие потери в войне против Украины. Войска РФ лишились около 14 400 человек личного состава. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 92 единицы военной техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери оккупантов за сутки
По сводке Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь фашистским захватчикам:
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- личный состав – 200 человек;
- танки – 16;
- боевые бронированные машины – 22;
- артиллерийские системы – 8;
- системы ПВО – 1;
- самолеты – 2;
- вертолеты – 3;
- автомобильная техника – 35;
- БПЛА – 5.
Общие потери
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 марта ориентировочно составили:
- личный состав – около 14 400 человек;
- танки – 466;
- боевые бронированные машины – 1470;
- артиллерийские системы – 213;
- РСЗО – 72;
- системы ПВО – 44;
- самолеты – 95;
- вертолеты – 115;
- автомобильная техника – 914;
- легкие скоростные катера – 3;
- цистерны с ГСМ – 60;
- БПЛА – 17;
- специальная техника – 11.
Оккупанты массово отказываются воевать против ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали, что российские военные несут потери как во время боев с ВСУ, так и по собственной вине – некоторые солдаты даже ранят себя, чтобы попасть в больницу и не воевать.
Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к частому дезертирству и отказам российских солдат и наемников воевать против Украины. Также есть проблемы с обеспечением подразделений.
Из-за этого в РФ проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.