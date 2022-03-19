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Почти 100 единиц техники. В ВСУ подсчитали потери РФ за сутки

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19 марта, 10:40
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Украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов и уничтожают военную технику врага – сколько уже потеряла РФ
ВСУ отбивают атаку оккупантов
ВСУ отбивают атаку оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают нести большие потери в войне против Украины. Войска РФ лишились около 14 400 человек личного состава. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 92 единицы военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери оккупантов за сутки

По сводке Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь фашистским захватчикам:

  • личный состав – 200 человек;
  • танки – 16;
  • боевые бронированные машины – 22;
  • артиллерийские системы – 8;
  • системы ПВО – 1;
  • самолеты – 2;
  • вертолеты – 3;
  • автомобильная техника – 35;
  • БПЛА – 5.

Общие потери

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 марта ориентировочно составили:

  • личный состав – около 14 400 человек;
  • танки – 466;
  • боевые бронированные машины – 1470;
  • артиллерийские системы – 213;
  • РСЗО – 72;
  • системы ПВО – 44;
  • самолеты – 95;
  • вертолеты – 115;
  • автомобильная техника – 914;
  • легкие скоростные катера – 3;
  • цистерны с ГСМ – 60;
  • БПЛА – 17;
  • специальная техника – 11.

Оккупанты массово отказываются воевать против ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские военные несут потери как во время боев с ВСУ, так и по собственной вине – некоторые солдаты даже ранят себя, чтобы попасть в больницу и не воевать.

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Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к частому дезертирству и отказам российских солдат и наемников воевать против Украины. Также есть проблемы с обеспечением подразделений.

Из-за этого в РФ проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.

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