Окупанти атакують на Донбасі і готуються наступати на Київ – зведення Генштабу за всіма напрямками

Українські захисники відбивають атаки ворога – підрозділи окупантів стоять на більшості напрямків, але є й райони, де ситуація дуже складна

Окупанти продовжують наступ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти частково досягли мети на Донецькому напрямку, ЗСУ зупинили їх у напрямі Миколаєва. З початку війни супротивник завдав 291 ракетного удару, 1403 авіаційних нальоти та застосував 459 ракет. Основними їх наземними цілями стали українські міста та села – школи, лікарні, святині, густонаселені житлові квартали.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Поліський напрямок

Окремі підрозділи окупантів займають оборону біля населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.

На північному заході від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район окупантів.

У боях війська РФ зазнають великих втрат, для прийому поранених вони використовують лікарні Гомеля та Гомельської області Білорусі. Тим часом планові операції для звичайних білорусів скасували.

Щоб заповнити втрати угруповання Східного військового округу до Білорусі перекинули два підрозділи.

Реклама

Сіверський напрямок

Ворог намагається діяти у районах населених пунктів Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Ніжин, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активного наступу не було.

Триває часткове блокування міста Чернігова, ворог стріляє з артилерії по густонаселених районах. Близько трьох бригад намагаються тримати оборону у районах Любеча, Михайло-Коцюбинського, Якубівки, Шестовиці, Золотинки, Ягідного, Лукашівки, Киселівки.

В напрямку Броварів працюють до трьох бригад окупантів. Вони намагаються контролювати кордон у районах населених пунктів Марковці, Заворичі, Рудня, Богданівка, Залісся, Михайлівка, Світильня, Перемога, Рудницьке, Великий Крупіль, Малий Крупіль, Петрівка .

Реклама

Противник планує наступати на Київ та намагається перегрупувати бойові підрозділи.

Слобожанський напрямок

Активних наступальних дій не було. Окупанти зосередилися на блокуванні Сум і готуються до наступу в напрямку н.п. Тростянець, Охтирка, Полтава, Прилуки та Київ.

Також основні зусилля направили на блокування та знищення інфраструктури Харкова і на розвідці позицій ЗСУ за допомогою безпілотників.

У напрямку Ізюма ворог почав перегрупування і намагається налагодити логістичне забезпечення військ. Окупанти завдали ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ в районі Кам'янки.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ворог діє у районах населених пунктів Борова, Терни, Новокраснянка, Первомайськ, Горлівка, Пантелеймонівка, Ясинувата, Донецьк, Оленівка, Новотроїцьке, Ольгинка, Володимирівка, Микільське, Павлівка, Пречистовка.

Луганський напрямок

Противник намагався продовжити наступ біля населених пунктів Терни, Червонопопівка, на околицях Рубіжного, Кудряшівки, Пудрівки, Осколонівки, Бобрового, Жолобка, Молодіжного, Новоолександрівки, Попасної, Троїцького, Санжарівки, Лозового, Доломітного, Зайцевого, Шумів, Широкої Балки, Озерянівки.

Також вони почали штурм та вогневі нальоти. Основні зусилля зосереджені на захопленні Сєвєродонецька, Рубіжного та Попасної. У районах Сиротине та Метьолкіно був авіаудар по цивільних об'єктах.

У напрямку Сєвєродонецька спроба наступу провалилася, ворог зазнав значних втрат і відступив.

У районі Рубіжного окупанти закріплюються у західних та північно-західних частинах міста. Біля Первомайська та Лисичанська окупанти гатять по ЗСУ, ведуть штурм та вогневі нальоти на більшості напрямків. Основні зусилля зосереджені на захопленні міста Вугледар та міста-героя Маріуполя.

Приазовський напрямок

Протягом доби активного наступу не було, ворог обстрілював позиції ЗСУ у районах Гуляйполя, Степногірська та Оріхова. Зараз проводить перегрупування, щоб запобігти прориву наших військ у напрямку Маріуполя.

Південнобузький напрямок

Ворог діє у районах н.п. Правдіне, Петровське, Новогригорівка, Новомиколаївка, Червоне, Грейгове, Михайло-Ларіне, Інгулка, Христофорівка, Мар’янівка, Новоолександрівка, Партизанське, Снігурівка, Калинівське, Біла Криниця, Кочубеївка, Високопілля, Нововоронцовка. Нині вони проводять перегрупування, розгортають резерви та поповнюють боєприпаси.

У напрямку Кривого Рогу окупанти зупинені та закріплюються в районах Красновки, Пригір'я, Заградівки, Архангельського, Княжівки, Високопілля, Малої Шестерні, Петрівки, Нововоронцовки.

Втрати окупантів

Згідно з даними Генштабу, лише за добу ЗСУ завдала такої кількості втрат російським окупантам: