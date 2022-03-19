Оккупанты атакуют на Донбассе и готовятся наступать на Киев – сводка Генштаба по всем направлениям

Украинские защитники отражают атаки врага – подразделения оккупантов стоят на большинстве направлениях, но есть и районы, где ситуация очень сложная

Оккупанты продолжают наступление в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты частично достигли цели на Донецком направлении, ВСУ остановили их в направлении Николаева. С начала войны противник нанес 291 ракетный удар, 1403 авиационных налета и применил 459 ракет. Основными их наземными целями стали украинские города и села – школы, больницы, святыни, густонаселенные жилые кварталы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Полесское направление

Отдельные подразделения оккупантов занимают оборону у населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

На северо-западе от Чернобыля захватчики развернули тыловой район оккупантов.

В боях войска РФ несут большие потери, для приема раненых они используют больницы Гомеля и Гомельской области в Беларуси. Тем временем плановые операции для обычных беларусов отменили.

Чтобы восполнить потери группировки Восточного военного округа в Беларусь перебросили два подразделения.

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Северское направление

Враг пытается действовать в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Нежин, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активного наступления не было.

Продолжается частичная блокировка города Чернигова, враг стреляет из артиллерии по густонаселенных районах. Около трех бригад пытаются держать оборону в районах Любеча, Михайло-Коцюбинского, Якубовки, Шестовицы, Золотинки, Ягодного, Лукашовки, Киселевки.

В направлении Броваров работают до трех бригад оккупантов. Они пытаются контролировать рубеж в районах населенных пунктов Марковцы, Заворичи, Рудня, Богдановка, Залесье, Михайловка, Светильня, Перемога, Рудницкое, Большой Круполь, Малый Круполь, Петровка.

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Противник планирует наступать на Киев и пытается перегруппировать боевые подразделения.

Слобожанское направление

Активных наступательных действий не было. Оккупанты сосредоточились на блокировке Сум и готовятся к наступлению в направлении н.п. Тростянец, Ахтырка, Полтава, Прилуки и Киев.

Также основные усилия направили на блокировку и уничтожение инфраструктуры Харькова и на разведке позиций ВСУ с помощью беспилотников.

В направлении Изюма враг начал перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение войск. Оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ в районе Каменки.

Донецкое направление

На Донецком направлении враг действует в районах населенных пунктов Боровая, Терны, Новокраснянка, Первомайск, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Оленевка, Новотроицкое, Ольгинка, Владимировка, Никольское, Павловка, Пречистовка.

Луганское направление

Противник пытался продолжить наступление у населенных пунктов Терны, Червонопоповка, на окраинах Рубежного, Пудровки, Осколоновки, Бобрового, Желобка, Молодежного, Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Санжаровки, Лозового, Доломитного, Зайцевого, Шумов, Широкой Балки, Озеряновки.

Также они начали штурм и огневые налеты. Основные усилия сосредоточены на захвате Северодонецка, Рубежного и Попасной. В районах Сиротино и Метелкино был авиаудар по гражданским объектам.

В направлении Северодонецка попытка наступления провалилась, враг понес значительные потери и отступил.

В районе Рубежного оккупанты закрепляются в западных и северо-западных частях города. У Первомайска и Лисичанска оккупанты палят по ВСУ, ведут штурм и огневые налеты в большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на захвате города Угледар и города-героя Мариуполя.

Приазовское направление

В течение суток активного наступления не было, враг обстреливал позиции ВСУ в районах Гуляйполя, Степногорска и Орехова. Сейчас проводит перегруппировку, чтобы предотвратить прорыва наших войск в направлении Мариуполя.

Южнобужское направление

Враг действует в районах н.п. Правдино, Петровское, Новогригоровка, Новониколаевка, Красное, Грейгово, Михайло-Ларино, Ингулка, Христофоровка, Марьяновка, Новоалександровка, Партизанское, Снигиревка, Калиновское, Новомосковск, Белая Криница. Сейчас они проводят перегруппировку, развертывают резервы и пополняют боеприпасы.

В направлении Кривого Рога оккупанты остановлены и закрепляется в районах Красновки, Пригорья, Заградовки, Архангельского, Княжевки, Высокополья, Малой Шестерни, Петровки, Нововоронцовки.

Потери оккупантов

Согласно сводке Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь российским оккупантам: