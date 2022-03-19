ВСУ возле Попасной из "Стингера" сбили вражескую ракету "Точки У"

В Луганской области Вооруженные Силы Украины уничтожили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство обороны Украины.
"Возле Попасной наши воины сбили с помощью ПЗРК "Стингер" "Точку-У". Наши военные не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе", – говорится в сообщении.
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Что известно о комплексе "Точка -У"
Тактические ракетные комплексы были разработаны еще пятьдесят лет назад, а сейчас их активно используют в войне на территории Украины. Это комплекс был снят с производства после развала СССР. В РФ их не используют, на смену им пришел "Искандер". Украина также отказалась давно от них, заменив на систему "Ольха".
Основное предназначение "Точки-У" – поражения живой силы и бронированной техники. Максимальная дальность составляет около 120 километров.
Трофеи ВСУ
- 19 марта в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52.
- В Полтавской области часть техники, которую отобрали у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта, ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские самолеты попросту начали бояться пересекать украинскую границу, потому что на базу после такого полета возвращаются далеко не все.
- Практически ежедневно наши защитники сбивают несколько вражеских летательных аппаратов. Иногда берут в плен российских летчиков. 7 марта был пойман пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.
- А 18 марта на аэродроме в Чернобаевке, возле Херсона, силы ВСУ шестой раз подряд уничтожили авиационную технику оккупантов. Утром 19 марта в сети появились видеокадры, как по автомобильной дороге рашисты пытаются вывезти оставшиеся вертолеты в неизвестном направлении.
- В Приморско-Ахтарском районе России похоронили командира авиационного звена Сергея Волынца, который бомбил мирных граждан в Украине, Грузии и Сирии, и погиб в нашей стране.