ВСУ возле Попасной из "Стингера" сбили вражескую ракету "Точки У"

Украинские военные из переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер" сбили ракету российских военных, которая была выпущена из комплекса "Точка У"

ВСУ технику российских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области Вооруженные Силы Украины уничтожили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство обороны Украины.

"Возле Попасной наши воины сбили с помощью ПЗРК "Стингер" "Точку-У". Наши военные не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе", – говорится в сообщении.

Реклама

Что известно о комплексе "Точка -У"

Тактические ракетные комплексы были разработаны еще пятьдесят лет назад, а сейчас их активно используют в войне на территории Украины. Это комплекс был снят с производства после развала СССР. В РФ их не используют, на смену им пришел "Искандер". Украина также отказалась давно от них, заменив на систему "Ольха".

Основное предназначение "Точки-У" – поражения живой силы и бронированной техники. Максимальная дальность составляет около 120 километров.

Реклама

Трофеи ВСУ