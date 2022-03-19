Минус один. В Украине ликвидировали летчика, бомбившего Грузию и Сирию

Власти РФ сообщили о похоронах, признав очередной факт гибели своих в нашей стране

Не сообщается, сколько мирных украинцев убил ликвидированный Сергей Волынец / Коллаж "Сегодня"

В России местные власти продолжают признавать одинокие факты гибели своих офицеров на войне в Украине. Глава муниципального образования Приморско-Ахтарского района РФ Максим Бандаренко в своем Телеграм-канале рассказал о похоронах одного такого оккупанта.

Что известно

"Сегодня район простился с летчиком, командиром авиационного звена, участником боевых действий в Грузии и Сирии, майором Волынцом Сергеем Михайловичем. За боевые заслуги награжден орденами и медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"", – написал Бондаренко.

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Правда, в данном сообщении ничего не сказано, при каких обстоятельствах был ликвидирован майор и какие задачи он выполнял в момент гибели.

СМИ сообщают, что с начала вторжения в Украину на нашей территории погибли не менее 17 военнослужащих из Краснодарского края.

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