В Полтавской области охотники устроили "сафари" на оккупантов: отбили 10 танков

Дмитрий Лунин рассказал о переданной технике оккупантов Вооруженным силам Украины

Российские войска несут потери. Фото: коллаж "Сегодня"

На севере Полтавской области, в том числе на границе с Сумской областью, происходят бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Какая ситуация

По словам Лунина, сбежавших оккупантов ищут местные охотники. В то же время часть техники, которую отобрали у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.

"На севере области происходят бои с российскими оккупантами. Речь об ахтырском направлении. Кроме этого, продолжается так называемое "гадяцкое сафари" – охотники уже не только с ружьями "охотятся", но и отобрали у оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику. Она передана Вооруженным силам Украины, отремонтирована и уже работает на нашу армию", – рассказал он.

Также Дмитрий Лунин заявил, что в ряды терробороны области привлечены около 15 тысяч человек.

Фото – Википедия.

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Война России в Украине 18 марта

В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.

Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.

Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – истребитель и штурмовик врага.

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Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

Напомним, в Сумах в результате артобстрела российских оккупантов погибла студентка первого курса Сумского педагогического университета группы педагогики и психологии Анастасия Мирошниченко.

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