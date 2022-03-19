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ВСУ в шестой раз разгромили оккупантов под Херсоном – Арестович

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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19 марта, 06:35
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По словам советника главы офиса президента, командующий этой армией погиб
Алексей Арестович рассказал о потерях врага
Алексей Арестович рассказал о потерях врага / Фото: Коллаж: Сегодня

На аэродроме в Чернобаевке, возле Херсона, ВСУ уже шестой раз уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного округа РФ.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

"Хочу вам сообщить, что аэродром в Чернобаевке (Херсонская область), который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Чернобаевке и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8 -й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Это как раз направление, которое отвечало за ОРДЛО...", – сказал Арестович.

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По предварительным данным, командующий этой армией погиб.

В Facebook Арестович тоже сообщил об уничтожении командного пункта 8-й общевойсковой армии Южного округа РФ.

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"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", – отметил Арестович.

Как ранее ВСУ разгромили оккупантов на аэродроме под Херсоном

Вооруженные силы Украины 15 марта уничтожили технику российских военных, которую оккупанты стянули на аэродром в Чернобаевке под Херсоном. Об этом написал депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Херсон! Помните аэропорт в Чернобаевке? Там больше не взлетят вертолеты рашистов и не поедет их бронетехника. ВСУ жгут! Все разнесли нах*р! Оккупанты, копайте себе ямы и ложитесь ногами вперед. Мы не шутим. У нас посевная на носу", – написал Гончаренко.

Военный эксперт Александр Коваленко в Telegram писал, что местные жители говорили об уничтожении большого количества техники русских оккупантов, в том числе вертолетов.

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