Мінус один. В Україні ліквідували льотчика, який бомбив Грузію та Сирію

В Росії місцева влада продовжує визнавати поодинокі факти загибелі своїх офіцерів на війні в Україні. Глава муніципального об'єднання Приморсько-Охтарського району РФ Максим Бандаренко на своєму телеграм-каналі розповів про похорон одного такого окупанта.
Що відомо
"Сьогодні район попрощався з льотчиком, командиром авіаційної ланки, учасником бойових дій у Грузії та Сирії, майором Волинецем Сергієм Михайловичем. За бойові заслуги нагороджений орденами та медалями, зокрема медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною", – написав Бондаренко.
Щоправда, у цьому повідомленні нічого не сказано, за яких обставин було ліквідовано майора і які завдання він виконував у момент загибелі.
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ЗМІ повідомляють, що з початку вторгнення в Україну на нашій території загинуло щонайменше 17 військовослужбовців із Краснодарського краю.
Обстановка
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня, ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів.
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
- А 18 березня на аеродромі в Чорнобаївці, біля Херсона, сили ЗСУ вшосте поспіль знищили авіаційну техніку окупантів. Вранці 19 березня в мережі з'явилися відеокадри, як автомобільною дорогою рашисти намагаються вивезти вертольоти, що залишилися, у невідомому напрямку.