ЗСУ вшосте розгромили окупантів під Херсоном – Арестович

На аеродромі у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ЗСУ вже вшосте знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ.
Про це повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.
"Хочу вам повідомити, що аеродром у Чорнобаївці (Херсонська область), який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків, знову порадував нас результатом. Збройні сили України знову нанесли удар по Чорнобаївці і, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Це якраз напрям, який відповідав за ОРДЛО...", – сказав Арестович.
За попередніми даними, командувач цієї армії загинув.
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У Facebook Арестович теж повідомив про знищення командного пункту 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ.
"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", – зауважив Арестович.
Як раніше ЗСУ розгромили окупантів на аеродромі під Херсоном
Збройні сили України 15 березня знищили техніку російських військових, яку окупанти стягнули на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном. Про це написав депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
"Херсон! Пам'ятаєте аеропорт у Чорнобаївці? Там більше не злетять гелікоптери рашистів і не поїде їхня бронетехніка. ВСУ запалюють! Все рознесли нах*р! Окупанти, копайте собі ями і лягайте ногами вперед. Ми не жартуємо. У нас посівна на носі", – написав Гончаренко.
Військовий експерт Олександр Коваленко в Telegram писав, що місцеві жителі говорили про знищення великої кількості техніки російських окупантів, зокрема вертольотів.
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