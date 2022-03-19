ЗСУ вшосте розгромили окупантів під Херсоном – Арестович

За словами радника голови офісу президента, командувач цієї армії загинув

Олексій Арестович розповів про втрати ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

На аеродромі у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ЗСУ вже вшосте знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ.

Про це повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.



"Хочу вам повідомити, що аеродром у Чорнобаївці (Херсонська область), який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків, знову порадував нас результатом. Збройні сили України знову нанесли удар по Чорнобаївці і, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Це якраз напрям, який відповідав за ОРДЛО...", – сказав Арестович.

Реклама

За попередніми даними, командувач цієї армії загинув.

У Facebook Арестович теж повідомив про знищення командного пункту 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ.

Реклама

"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", – зауважив Арестович.

Як раніше ЗСУ розгромили окупантів на аеродромі під Херсоном

Збройні сили України 15 березня знищили техніку російських військових, яку окупанти стягнули на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном. Про це написав депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Реклама

"Херсон! Пам'ятаєте аеропорт у Чорнобаївці? Там більше не злетять гелікоптери рашистів і не поїде їхня бронетехніка. ВСУ запалюють! Все рознесли нах*р! Окупанти, копайте собі ями і лягайте ногами вперед. Ми не жартуємо. У нас посівна на носі", – написав Гончаренко.

Військовий експерт Олександр Коваленко в Telegram писав, що місцеві жителі говорили про знищення великої кількості техніки російських окупантів, зокрема вертольотів.

Читайте також: