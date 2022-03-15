"Копайте собі ями": ЗСУ розгромили окупантів на аеродромі під Херсоном (фото, відео)

Місцеві повідомляють про знищення великої кількості техніки, зокрема вертольотів

Українські захисники знищили техніку окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України знищили техніку російських військових, яку окупанти стягнули на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном.

Про це написав депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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"Херсон! Пам'ятаєте аеропорт у Чорнобаївці? Там більше не злетять гелікоптери рашистів і не поїде їхня бронетехніка. ВСУ запалюють! Все рознесли нах*р! Окупанти, копайте собі ями і лягайте ногами вперед. Ми не жартуємо. У нас посівна на носі", – написав Гончаренко.

Військовий експерт Олександр Коваленко в Telegram написав, що місцеві жителі говорять про знищення великої кількості техніки російських окупантів, зокрема вертольотів.

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ЗСУ переходять у контрнаступ

Українські військові на деяких напрямках перейшли у контрнаступ, повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ", – написав Залужний.

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