Перші результати контрнаступу ЗСУ. Дані Генштабу

Контрнаступ українського війська розпочався. Оперативні дані Генштабу станом на вечір 20-ї доби війни проти України:
- Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку "Азов" було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.
- На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.
- Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.
Підступні вдари окупантів продовжуються:
Ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.
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