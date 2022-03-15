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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Перші результати контрнаступу ЗСУ. Дані Генштабу

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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15 березня, 19:34
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Тривають бої за визволення околиць Маріуполя
Полк окупантів розгромили на шляху до Києва. Архівне фото
Полк окупантів розгромили на шляху до Києва. Архівне фото / Фото: Колаж: Сьогодні

Контрнаступ українського війська розпочався. Оперативні дані Генштабу станом на вечір 20-ї доби війни проти України:

  • Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку "Азов" було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.
  • На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.
  • Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Підступні вдари окупантів продовжуються:

Ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.

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Під Харковом розгромили атаку ворога

Збройні сили України успішно відбили атаку ворога на Харків. Про це повідомляє голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Після обіду окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П'ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його колишніх позицій", – повідомляє в телеграмі Синєгубов.

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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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