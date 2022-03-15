Первые результаты контрнаступления ВСУ. Данные Генштаба

Контрнаступление украинской армии началось. Оперативные данные Генштаба по состоянию на вечер 20-х суток войны против Украины:
- Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации.
- В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, один БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются.
- Продолжаются мероприятия по прикрытию государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Коварные удары оккупантов продолжаются:
Игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения и мародерство.
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Под Харьковом разгромили атаку врага
Вооруженные силы Украины успешно отразили атаку врага на Харьков. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его прежних позиций", – сообщает в телеграме Синегубов.