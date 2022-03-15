ВСУ переходят в контрнаступление на некоторых направлениях – Залужный

Украинские военные остановили российских оккупантов, а в некоторых направлениях перешли в контрнаступление.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в Facebook.
"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление" , – написал Залужный.
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Также он рассказал, что Украина несет потери.
"Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей", – заявил Залужный.
ВСУ выбили врага из пригорода Харькова
Вооруженные Силы Украины выгнали российские войска из города Дергачи и полностью контролируют территорию. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате боев украинские военные не понесли потери.
"Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля", – написал Синегубов.
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