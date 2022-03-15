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Зеленский дал российским солдатам шанс на выживание

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15 марта, 01:58
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Вечернее обращение президента Украины

В традиционном обращении к украинскому народу президент Украины Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский рассказал об успехах и провалах по эвакуации мирных граждан из зон боевых действий, о новой налоговой реформе и о том, что ждет оккупантов если они сложат оружие и что ждет если продолжат никому не нужную войну.

Обращение президента было размещено на страницах Офиса президента Украины в социальных сетях.

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"Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне", – отметил Зеленский.

Предложение для оккупантов

"Я хочу сказать российским солдатам, тем, которые уже зашли на нашу землю и которых только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры – вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни, вас очень много. Но и вашу тоже заберут. Ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным – мы слышим все это. Мы делаем выводы. Мы знаем, кто вы такие, поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как положено обращаться с людьми – достойно. Так, как с вами не обращались в вашей армии и как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте", – предложил Зеленский.

Ответить придется

За преступления, совершенные на территории нашей страны, придется ответить.

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"Ответственность за военные преступления для русских военных неизбежна. Ответственность за сознательно созданную гуманитарную катастрофу в украинских городах неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Гостомеле, Ирпене. Во всех наших городах. Все наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в Херсонской и Запорожской областях, во временно оккупированных районах. За это будет ответ. Обязательно. За сорванные гуманитарные коридоры. Обязательно", – сказал президент.

И напоследок

"Только что подписал указ о награждении государственными наградами Украины 234 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, проявивших личное мужество и героизм в борьбе за Украину, за нашу независимость. 59 из них – посмертно. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за наше государство! Вечная благодарность всем нашим героям!", – завершил Зеленский.

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