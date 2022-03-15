ЗСУ переходять у контрнаступ на деяких напрямках – Залужний

ЗСУ продовжують виконувати поставлені завдання, але серед українських військових теж є втрати

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що військові зупинили агресора / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові зупинили російських окупантів, а на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook.

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"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ", – написав Залужний.

Також він розповів, що Україна зазнає втрат.

"Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей", – заявив Залужний.

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ЗСУ вибили ворога з передмістя Харкова

Збройні Сили України вигнали російські війська з міста Дергачі Харківської області й повністю контролюють територію. Про це розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок боїв українські військові не зазнали втрат.

"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли у контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі", – написав Синєгубов.

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